ТАСС составил список опасных инфекций, которые подстерегают россиян летом на пляже

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В разгар лета многие граждане России отправляются отдохнуть на морские и речные пляжи. Однако забывать о безопасности и рисковать здоровьем тоже не стоит, предупреждают эксперты. Список опасных инфекций, которые можно подхватить у воды, опубликовало агентство ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Специалисты рассказали, что, искупавшись в заражённом водоёме, можно подхватить лептоспироз. Чаще всего это заболевание передаётся через мышей, крыс, полёвок и ондатр. Инфекция при тяжёлом течении поражает органы, такие как печень, почки, лёгкие, сосудистую систему и даже мозг, что может представлять угрозу для жизни.

Опасность представляют также энтеровирусные инфекции, которые делятся на несколько групп.

Выпивая морскую воду, можно подцепить галофилёз, вызывающий интоксикацию. Он может привести к обезвоживанию организма.

Ещё одно заболевание, которое может распространяться на пляжах из-за грязи, — дизентерия. Протекает она с выраженной интоксикацией, сильными головными болями и ознобом.

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