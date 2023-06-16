Euronews: отсутствие туристов из России стало ударом для Европы

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые страны Европы очень сильно пострадали из-за отсутствия российских туристов. Многие отели и рестораны вынуждены приостанавливать свою работу, поскольку сохранить бизнес с помощью внутреннего туризма не получается.

Фото: pixabay.com

Латвия на протяжении многих лет была популярным туристическим направлением для россиян. Однако сейчас прибалтийское государство страдает на фоне потери туристов из России.

"Россия была важным рынком сбыта. Конечно, нам её не хватает", — заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

Испания также оказалась под ударом: в 2019 году страну посетили более миллиона россиян. Сейчас многие регионы, где путешественники из России составляли до 15 процентов от всех туристов, столкнулись с серьёзным кризисом.

"Русские тратились. Они ездили на экскурсии, покупали местные продукты, вино, масло, колбасу и одежду. Их поведение отличалось от подхода британцев, которые приезжают за солнцем и не любят тратить деньги", — рассказал президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталониион Альберт Саве в беседе с Euronews.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.