The Sun: сотрудник отеля призвал туристов не боятся забирать продукты на вынос со шведского стола в гостиницах

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая сотрудница отеля и путешественница заявила, что в большинстве отелей гости могут без проблем взять еду со шведского стола и унести с собой. Она поделилась своим мнением в интервью для портала The Sun, утверждая, что большинство отелей не возражает против такой практики.

Фото: pixabay.com

Сотрудница отметила, что съесть булочку на поздний завтрак не сравнимо с разрушением номера или опасными выходками. Она выразила своё недоумение относительно рекомендаций экспертов по отелям и этикету, которые предупреждают о возможном обвинении в краже и даже вызове полиции при взятии небольшого количества еды. По её мнению, у полиции есть дела поважнее, чем следить за тем, сколько еды с собой забирают гости.

Опыт работы в отеле показал женщине, что часто большая часть приготовленной еды просто выбрасывается в мусор. Она считает, что лучше брать еду с завтрака в номер и съедали её позже, чем оставлять недоеденным на столе.

Сотрудница отеля рассказала о своём личном опыте. У неё трое сыновей, которые всегда хотят есть уже через полчаса после завтрака. Поэтому иметь под рукой небольшой перекус становится необходимостью для комфортного отдыха.

Она рассказала о своём любимом месте для проживания в последнее время - молодежный отель в Берлине. Там, по её словам, шведский стол был открыт почти до обеда. Это позволяло её мальчикам перекусить и вернуться за добавкой, пока она занималась своими делами в номере.

Несмотря на то, что некоторые отели могут следить за количеством еды, которую гости берут, сотрудница советует не беспокоиться и наслаждаться отдыхом. Она уверена, что жизнь слишком коротка, чтобы волноваться о том, кто унёс булочку в сумке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.