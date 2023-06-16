Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" перечислили самые популярные города среди российских туристов этим летом.
В топ-3 вошли Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Чаще всего туристы бронируют жильё на пять дней. Средняя стоимость суточной аренды по стране составляет 4160 рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.
Самые высокие цены на размещение зафиксированы в Сириусе и курортных городах Калининградской области. Суточная аренда жилья в Зеленоградске и Светлогорске составляет около 6000 рублей.
"Более 40% жилья на это лето уже забронировано. Лучше поторопиться, потому что цены растут каждую неделю", — цитирует РИА "Новости" гендиректора "Суточно.ру" Юрия Кузнецова.
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