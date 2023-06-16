Турист из Читы отправился на отдых в Таиланд на остров Пхукет, но погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на тайские СМИ.
Известно, что 22-летний гражданин РФ был обнаружен мёртвым в бассейне на вилле в закрытом жилом комплексе утром 15 июня. Тело погибшего отправлено в морг для экспертизы.
Полицейские и спасатели полагают, что трагический инцидент произошёл за 12 часов до того, как туриста обнаружил сотрудник комплекса. По его словам россиянин проводил много времени в воде и занимался фридайвингом и йогой. Расследование продолжается.
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