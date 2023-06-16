PrimaMedia проинформировала об особенностях путешествия в КНР для граждан РФ в 2023 году

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После трёх лет изоляции в 2023 году Китай снова открыл свои границы для туристов. Однако, чтобы посетить страну, пока что необходима виза. ИА PrimaMedia рассказало об особенностях путешествия в КНР.

Фото: Вадим Савицкий

Стоимость туров варьируется в зависимости от выбранного направления. Например, путешествие на три дня в популярные города Хуньчунь и Суйфэньхэ будут стоить около 6,5-11 тысяч рублей.

"У турфирмы "SUNMAR.VDK" тур в Суйфэньхэ на три дня начинается с 6 200 рублей, в Хуньчунь на четыре дня — от 7400 рублей. Тур в Харбин на пять дней стоит 17 300 рублей, в Далянь на восемь дней — от 27 500 рублей", — пишет агентство.

Если вы планируете автопутешествие, будьте готовы к тому, что на границе могут остановить и потребовать оставить машину на платной парковке до окончания вашего отдыха. После этого придётся перемещаться на местном автобусе, так как ездить по Китаю на собственном автомобиле в настоящее время не разрешено.

Для того, чтобы добраться до пункта назначения, можно воспользоваться авиаперелётом из Владивостока. Стоимость билетов зависит от выбранного месяца для путешествия и, конечно же, конкретного города.

"Согласно данным сервиса "Авиасейлс", перелёт в Харбин в июне без пересадок обойдётся в среднем в 50 тысяч рублей, в июле — в 29 тысяч рублей, в августе — в 16 тысячи рублей, а в сентябре — 13 тысяч рублей", — поясняет агентство.

Корреспондент ИА PrimaMedia смог найти самую низкую цену в районе 13 тысяч рублей. Такая стоимость билетов будет актуальна для поездки в сентябре.

Когда планируется путешествие в Китай, важным вопросом является выбор места проживания. Для туристов предлагается несколько вариантов: аренда квартиры, комнаты или отель.

Например, двухместный номер в хорошей гостинице в Хуньчуне в пик сезона будет стоить примерно от 2,5 до 3 тысяч рублей за сутки. В Пекине цены начинаются от одной тысячи рублей вне сезона и от 2,5 тысячи рублей в летние месяцы.

Опытные путешественники рекомендуют обратить внимание на отели с хорошей звукоизоляцией. Стоит быть осторожными при бронировании номера онлайн, поскольку фотографии могут не соответствовать реальности.

Если выбрана аренда квартиры, то в Пекине цены варьируются от 2,5 до 4,5 тысячи рублей за сутки. В Шэньчжэне они начинаются от 2,2 тысячи рублей. Обычно стоимость аренды квартиры на месяц колеблется от 50 до 125 тысяч рублей в зависимости от расположения и состояния дома.

Китайская кухня имеет свои особенности, и в ней может быть сложно разобраться, особенно если вы не говорите на языке страны. Один из наиболее популярных вариантов для путешественников в Китае — это посещение известных сетей быстрого питания. Однако стоит учесть, что цены на фаст-фуд от известных мировых брендов могут быть выше, чем на местную кухню.

В Китае для покупки SIM-карты потребуется предъявить паспорт. Стоимость мобильной связи начинается от 1600 рублей в месяц. Во время путешествия удобно использовать Wi-Fi, который доступен в большинстве городов.

Перед поездкой рекомендуется также установить приложение WeChat, которое предлагает широкий спектр функций, включая мессенджер, социальную сеть, платёжную систему, браузер и многое другое.

Путешествовать по стране легко и доступно: стоимость проезда на автобусе начинается от 25 рублей, а на метро — от 42 рублей. Тем, кто планирует пребывание в Китае на месяц и дольше, рекомендуется приобрести проездной за 336 рублей. В Китае также популярны электромопеды. Стоимость проезда на них начинается от 168 рублей.

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