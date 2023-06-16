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Туристы из России шокированы отдыхом в Турции: эконом уже совсем не эконом

1:04
Туризм

Россияне решили отправиться в Турцию на каникулы и выбрали один из двухзвёздочных отелей, чтобы сэкономить. Однако о дешёвом отдыхе на черноморском побережье можно забыть: стоимость размещения на 13 дней составила 178 тысяч рублей. В 2020 году за эту же сумму можно было отдохнуть вчетвером в пятизвёздочном отеле на берегу моря.

Туристы из России шокированы отдыхом в Турции: эконом уже совсем не эконом
Фото: trn-news.ru

Туристка осталась недовольна питанием, которое было представлено на шведском столе. Мясо напоминало куриные обрезки, а разновидность рыбы путешественники так и не смогли определить. Кроме того, на балконе номера ласточки соорудили гнездо, поэтому полы были в перьях и экскрементах.

"Эконом уже совсем не эконом. Уборка — очень плохо. Питание — слабое. Очень грязные туалеты, всё старое. На пляже не хватает мест. Это был самый дешёвый вариант из вариантов близких к морю, но не стоит ждать чудес", — заключила туристка на портале "Отзыв.ru".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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