Туристам из РФ в Турции вернут ночные дискотеки в отелях, но есть нюанс

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции власти Антальи решили снять запрет на прослушивание музыки и живые выступления в отелях после 01:00, сообщает "Турдом" со ссылкой на турецкие СМИ.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что ограничения были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ещё в 2020 году. В гостиницах тогда запретили устраивать дискотеки или проводить концерты после нуля часов и ввели штраф за нарушение правил в размере 150 тысяч лир.

Ограничение также касалось и самих туристов: отдыхающим грозили проблемы с полицией за проигрывание музыки на телефоне или портативных колонках.

В самое ближайшее время будет подготовлено постановление о снятии ограничения. Но есть и один нюанс: музыку в ночное время в отелях разрешат включать и исполнять только до 03:00.

Ранее сообщалось, что у отелей в Турции, помимо голубых, появятся и оранжевые флаги.

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