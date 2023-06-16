"Турпром": в Турции у отелей появятся оранжевые флаги, помимо голубых

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

У отелей в Турции, кроме голубых флагов, появятся ещё и оранжевые. Они будут также обозначать экологическую "продвинутость" отеля, однако есть один нюанс. Об этом пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Голубые флаги получают самые чистые пляжи, а оранжевые будут вручатся тем отелям, которые ориентированны на переработку, заботу об окружающей среде и природе. Таких гостиниц в Турции сейчас насчитывается 47, но в ближайшее время их число увеличится до 250, сообщает турецкая пресса.

Власти рассчитывают на то, что оранжевый флаг придаст дополнительную ценность отелям со стороны туристов, бережно относящимся к еде и любящих животных.

Ранее россиянка, проживающая в Турции, рассказала о новых реалиях отдыха "всё включено".

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