У отелей в Турции, кроме голубых флагов, появятся ещё и оранжевые. Они будут также обозначать экологическую "продвинутость" отеля, однако есть один нюанс. Об этом пишет "Турпром".
Голубые флаги получают самые чистые пляжи, а оранжевые будут вручатся тем отелям, которые ориентированны на переработку, заботу об окружающей среде и природе. Таких гостиниц в Турции сейчас насчитывается 47, но в ближайшее время их число увеличится до 250, сообщает турецкая пресса.
Власти рассчитывают на то, что оранжевый флаг придаст дополнительную ценность отелям со стороны туристов, бережно относящимся к еде и любящих животных.
Ранее россиянка, проживающая в Турции, рассказала о новых реалиях отдыха "всё включено".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.