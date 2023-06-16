"74.RU": россиянка рассказала о новых реалиях отдыха "всё включено" в Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году в Турции ожидается значительное снижение числа туристов из России из-за роста цен. Об этом рассказала в своей авторской колонке на сайте "74.RU" проживающая несколько лет в стране россиянка Анна Голубницкая.

Фото: qha.com.tr

По её словам, цены на отдых в Турции достигли столь высоких уровней, что иногда кажется, будто за эти деньги можно купить не просто номер в отеле, а сам отель. Стоимость авиабилетов она сравнила с ценой на крыло самолёта.

Раньше путешествие в Анталью могли позволить себе даже студенты, но сейчас это по карману лишь состоятельным гражданам или тем, кто готов взять кредит на отдых "всё включено” и потом работать на его погашение весь год, считает блогер.

Ранее туристам рассказали о главных ошибках, которые они делают за шведским столом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЭТИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ! СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В ТУРЦИИ ЛЕТОМ 2023