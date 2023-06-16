Туристам России скоро дадут интересную альтернативу Турции

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Москва и Пекин сейчас работают над возобновлением безвизовых туристических поездок.

Фото: pixabay.com

Страны ведут работу над оперативным возобновлением групповых безвизовых турпоездок, в интервью РИА Новости сказал Чжан Ханьхуэй.

Российско-китайское межправительственное соглашение о групповых безвизовых турпоездках подписано ещё в 2000 году, отметил дипломат, подчеркнув, что это играет важную роль в упрощении туристических обменов между странами и углублении сотрудничества между Китаем и России в сфере туризма.

Учреждения, регулирующие туризм, активно готовятся к тому, чтобы как можно быстрее возобновить групповые безвизовые турпоездки, создав более комфортные условия для взаимных поездок наших граждан, заявил посол.

По данным КНР, в предпандемийном 2019 году в Россию приехали 2,25 млн китайских туристов, а число туристов из РФ в Поднебесную достигло 2,72 млн человек, подметил Чжан Ханьхуэй. Эти показатели он назвал "существенными масштабами".

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