Отдых на одном из самых популярных российских курортов в Сочи стоит нередко дороже, чем в заграничных отелях. Отпуск на 10 дней для одного человека обойдётся примерно в 300 тысяч рублей. Где можно отдохнуть дешевле, рассказал гражданам РФ турагент Дмитрий Мир в беседе с "Вечерней Москвой".
Эксперт отметил, что на отдых внутри страны и за её пределами большинство туристов из России готовы потратить не более 80-100 тысяч рублей на одного. И в эту сумму можно уложиться, отправившись на Кубу.
За такие деньги будет прекрасный пятизвёздочный отель — "всё включено", отличное обслуживание и изумительные заморские кушанья, отметил собеседник издания.
Дешевле, чем в Сочи, по его словам, будет пляжный отдых и в Венесуэле. Он обойдётся с перелётом и проживанием в "пяти звёздах" не более чем в 200 тысяч рублей на 12 ночей для двух персон.
Довольно популярные направления для туристов из России: Египет, Турция и ОАЭ. И в этих странах цены значительно ниже, чем на отечественных курортах, добавил эксперт.
В список стран он включил ещё Иран, Грузию, Белоруссию, Армению, Абхазию, Казахстан и Узбекистан. Здесь также можно найти туры, цена которых ниже 80 тысяч рублей, заключил агент.
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