Турагент назвал гражданам РФ мировые курорты, где отдых дешевле, чем в Сочи

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на одном из самых популярных российских курортов в Сочи стоит нередко дороже, чем в заграничных отелях. Отпуск на 10 дней для одного человека обойдётся примерно в 300 тысяч рублей. Где можно отдохнуть дешевле, рассказал гражданам РФ турагент Дмитрий Мир в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что на отдых внутри страны и за её пределами большинство туристов из России готовы потратить не более 80-100 тысяч рублей на одного. И в эту сумму можно уложиться, отправившись на Кубу.

За такие деньги будет прекрасный пятизвёздочный отель — "всё включено", отличное обслуживание и изумительные заморские кушанья, отметил собеседник издания.

Дешевле, чем в Сочи, по его словам, будет пляжный отдых и в Венесуэле. Он обойдётся с перелётом и проживанием в "пяти звёздах" не более чем в 200 тысяч рублей на 12 ночей для двух персон.

Довольно популярные направления для туристов из России: Египет, Турция и ОАЭ. И в этих странах цены значительно ниже, чем на отечественных курортах, добавил эксперт.

В список стран он включил ещё Иран, Грузию, Белоруссию, Армению, Абхазию, Казахстан и Узбекистан. Здесь также можно найти туры, цена которых ниже 80 тысяч рублей, заключил агент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПЕРВЫЙ РАЗ НА КУБЕ. МЫ В ШОКЕ. ОТДЫХ В ВАРАДЕРО