Туристам из России сообщили об ошибках, которые они совершают за шведским столом

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

У шведского стола многие путешественники из России упорно делают одни и те же ошибки. Каких действий лучше избегать, чтобы не оказаться в неудобном положении, рассказало издание "Дача".

Фото: pixabay. com

В гостиницах, где есть система питания "шведский стол", туристы имеют возможность выбрать блюда из понравившегося ассортимента и взять добавку. Но россияне часто совершают одну ошибку, находясь у шведского стола.

Многие туристы из РФ берут самую большую тарелку и наполняют её различными блюдами и десертами до краёв. И больше половины взятой еды не съедают.

Кроме того, россияне могут довольно долго ковыряться в тарелке, пытаясь выбрать наилучший кусок. Это может раздражать других проживающих в отеле, которые стоят в очереди на ужин.

Другие туристы идут со своей прежней тарелкой за добавкой, что категорически запрещено делать, поскольку это нарушение санитарных норм. При желании взять добавку нужно использовать чистую посуду.

Ранее турист из России в Турции пообедал в местной "локанте" в Стамбуле и сделал два замечания.

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