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"Турпром": турист из России в Турции пообедал в местной "локанте" и сделал два замечания

1:16
Туризм

Путешественник из России в центре турецкого Стамбула пообедал в столовой, называемой "локанта". И объяснил, почему в таких местах всегда собирается много желающих поесть. Об этом пишет "Турпром".

"Турпром": турист из России в Турции пообедал в местной "локанте" и сделал два замечания
Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Турист отметил в своём блоге, что в "локантах" нужно только выбрать блюда, так как все они уже готовы. Считается, что это заведения для местных и именно в них можно попробовать ту самую "настоящую турецкую кухню", но, честно говоря, она всё-таки на любителя, добавил он.

По словам блогера, заведение соответствовало отзывам, а обслуживание было быстрым, как и должно быть в таких местах. Еда также оказалась обычной, но вкусной, а порции достаточно большими. Счёт за обед на двоих составил 1 200 рублей по текущему курсу.

Однако россиянин сделал два замечания. Реальная сумма в чеке, во-первых, оказалась немного выше, чем было указано в отзывах. А, во-вторых, в других популярных у туристов районах города, попадались заведения с более низкими ценами.

Чтобы сэкономить во время путешествия по Стамбулу на еде, россиянин посоветовал избегать туристических районов, а также обходиться фастфудом.

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Где вкусно и недорого поесть в Стамбуле
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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