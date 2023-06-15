"МК": российские туристы рассказали о новой эпидемии лихорадки денге в Таиланде

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, оказавшиеся на Пхукете в Таиланде во время вспышки новой эпидемии, рассказали о том, что сейчас происходит на острове, по которому пришёлся основной удар заболевания. Подробностями они поделились с корреспондентом "МК".

Фото: Amphol Thongmueangluang/Keystone Press Agency

По словам россиянки, она с сыном и мужем не выходит из дома четвёртый день из-за жуткой диареи. Подозревали сначала, что это отравление уличной едой или норовирус, но потом оказалось, что лихорадка денге. Симптомы — сильная слабость, пот градом и мышцы будто выкручивает.

Туристка добавила, что они обратились к врачу в местный "медофис". Но лечение там заключается как минимум в добром совете, а как максимум — в рецепте на нужное лекарство. Из медофисов отправляют в госпиталь, но только тех, кто уже не может самостоятельно ходить.

Эпидемиолог Василий Резников отметил, что другое название денге — костоломная лихорадка. Это вирус, передающийся через укус заражённого комара, который вызывает сильные боли во всём теле — голове, глазах, мышцах и суставах. И первый симптом — неудержимая диарея.

Медики заявляют, что острая стадия заболевания длится неделю, сопровождаясь высокой температурой. Если не лечить острую стадию, происходит самая опасная "побочка" — шок. Люди со слабыми сосудами, сердцем и почками находятся в группе риска.

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