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Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции

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Туризм

Новый сервис восстановил способ оплаты российскими картами в Турции. Теперь россияне могут оплачивать развлечения, продукты и услуги привычным методом. Об этом заявила блогер, которая живёт в Турции уже 10 лет.

Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции
Фото: pxhere. com

Сейчас в некоторых турецких магазинах и отелях появилась наклейка с логотипом SigmaPay. Этот сервис позволяет расплатиться любым способом — Visa, MasterCard, UnionPay, "Мир" или через систему быстрых платежей (СБП), сообщила путешественница в своём блоге "Lisanna ИнфоТурция".

Однако есть один важный нюанс. Покупки, приобретённые при помощи российских карт, обойдутся на 14 процентов дороже. Это связано с невыгодным обменным курсом и комиссией в размере двух процентов, которую взимает сервис.

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КАК И ЧЕМ ПЛАТИТЬ В ТУРЦИИ В СЕЗОНЕ 2023, КАКИЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ, ЧТО С КАРТАМИ И ПЕРЕВОДАМИ ТУРЦИЯ 2023
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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