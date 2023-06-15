Новый сервис восстановил способ оплаты российскими картами в Турции. Теперь россияне могут оплачивать развлечения, продукты и услуги привычным методом. Об этом заявила блогер, которая живёт в Турции уже 10 лет.
Сейчас в некоторых турецких магазинах и отелях появилась наклейка с логотипом SigmaPay. Этот сервис позволяет расплатиться любым способом — Visa, MasterCard, UnionPay, "Мир" или через систему быстрых платежей (СБП), сообщила путешественница в своём блоге "Lisanna ИнфоТурция".
Однако есть один важный нюанс. Покупки, приобретённые при помощи российских карт, обойдутся на 14 процентов дороже. Это связано с невыгодным обменным курсом и комиссией в размере двух процентов, которую взимает сервис.
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