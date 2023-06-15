Российские туристы в Турции столкнулись с противоречивой ситуацией

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

На туристическом рынке отдыха в Турцию сложилась противоречивая ситуация — число рейсов растёт, но цены не падают, а увеличиваются. Количество полётов в Анталию по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза, при этом стоимость поездки увеличилась на треть.

Фото: folkextreme.ru

Число еженедельных рейсов между Россией и Турцией летом 2023 года превышает тысячу. В прошлом году их было около 750, сообщают "Известия".

Однако средняя цена билетов туда-обратно в июле равна 40 тысячам рублей. Учитывая рост цены на размещение в отеле, стоимость путёвки выросла на 30 процентов по сравнению с прошлым годом и превысила 220 тысяч рублей, из-за чего спрос на туры начинает снижаться.

Ещё дороже обойдётся вылет в августе — минимум 45 тысяч рублей. Немного сэкономить можно, если выбрать рейс из Сочи: до Антальи и обратно самые дешёвые билеты будут стоить 35 тысяч.

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ТУРЦИЯ 2023 🇹🇷 Лучшие КУРОРТЫ Турции для ИДЕАЛЬНОГО отдыха. Аланья Кемер Мармарис Бодрум Анталия