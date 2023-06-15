"Турпром": Таиланд сообщил о росте случаев смертельного заболевания на 500 процентов

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда выразили серьёзную тревогу в связи с резким ростом случаев заболевания лихорадкой денге. Число заражений, согласно последним данным эпидемиологов, составляет на 500 процентов больше, чем в прошлом году. Туристов призвали соблюдать меры осторожности на отдыхе. Об этом пишет "Турпром".

Фото: ya.ru

Отмечается, что наибольшее количество заражений было зарегистрировано в шести популярных среди путешественников районах. Всего в этом году выявлено почти 20 000 случаев заболевания, опасность которого усугубляется увеличением количества смертей.

На текущий момент известно о 17 летальных случаях. За тот же период времени в Таиланде было зарегистрировано всего три смерти от денге.

Туристам рекомендовали использовать репелленты от комаров, носить защитную одежду и посещать места, где обеспечена надёжная система борьбы с насекомыми

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Я заболел лихорадка Денге. Рассказываю как всё произошло.