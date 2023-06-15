Турэксперт Мкртчян опроверг слухи о хамстве в Турции по отношению к туристам из РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Слухи о том, что турки начали хамить в отелях туристам из России, стали появляться в Сети с началом курортного сезона. Данную информацию опроверг вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Фото: freepik.com

Он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" назвал подобные сообщения "полным фейком" и подчеркнул, что такие отзывы пишут люди, у которых не хватает денег на привычный отдых.

По словам Мкртчяна, цены на отдых в Турции по сравнению с прошлым годом резко выросли. Они поднялись примерно на 50 процентов. И теперь многим не по карману те отели, в которых люди отдыхали раньше.

Туристы поехали в отели более низкой категории, но за те же деньги в рублях. Конечно, в таких отелях немного другой сервис, который им не нравится, пояснил эксперт.

По его мнению, люди туристы просто выдумывают истории о хамстве, а проблема заключается в самих путешественниках.

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Турция 2022 СЕЙЧАС❗️ХАМСТВО И АГРЕССИЯ