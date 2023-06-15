Читатель "Тонкостей туризма" поехал в Астрахань вместо Турции и впечатлился красотой турбазы

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданин РФ решил провести отпуск в Астрахани вместо Турции. Мужчину приятно удивило состояние туристической базы в российском городе.

Фото: www.istockphoto com

Путешественник поделился, что был шокирован ростом цен на отдых в Турции, поэтому вместе с супругой отправился в Астрахань на рыбалку. Семейная пара выбрала для проживания турбазу, расположенную рядом с рекой Ахтуба. Как пояснил мужчина, их разместили в чистом и ухоженном номере.

"Территория у базы красивая. Конечно, не тропические сады пятизвёздочных отелей, но симпатичные клумбы с цветами жене пришлись по вкусу", — рассказал россиянин порталу "Тонкости туризма".

Он также добавил, что на базе отдыха в Астрахани, помимо мест для рыбалки, есть ресторан, сауна и бассейн. Кроме того, для всех клиентов доступны экскурсии и прогулки на катамаранах, уточнил мужчина.

Ранее жительница РФ заявила, что была разочарована семидневным отдыхом в Турции за 300 тысяч рублей, поскольку качество услуг не соответствовало стоимости тура.

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