Гражданин РФ решил провести отпуск в Астрахани вместо Турции. Мужчину приятно удивило состояние туристической базы в российском городе.
Путешественник поделился, что был шокирован ростом цен на отдых в Турции, поэтому вместе с супругой отправился в Астрахань на рыбалку. Семейная пара выбрала для проживания турбазу, расположенную рядом с рекой Ахтуба. Как пояснил мужчина, их разместили в чистом и ухоженном номере.
"Территория у базы красивая. Конечно, не тропические сады пятизвёздочных отелей, но симпатичные клумбы с цветами жене пришлись по вкусу", — рассказал россиянин порталу "Тонкости туризма".
Он также добавил, что на базе отдыха в Астрахани, помимо мест для рыбалки, есть ресторан, сауна и бассейн. Кроме того, для всех клиентов доступны экскурсии и прогулки на катамаранах, уточнил мужчина.
Ранее жительница РФ заявила, что была разочарована семидневным отдыхом в Турции за 300 тысяч рублей, поскольку качество услуг не соответствовало стоимости тура.
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