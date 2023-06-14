Туристов из РФ предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за мошенников без забронированного заранее отдыха в Турции остались три российские семьи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: ya.ru

Эксперты заявили, что мошенники создали новую схему обмана туристов, которые желают забронировать жильё в Турции.

По словам представителя отеля Tulpar Travel, все три семьи выбрали номер на сайте Booking.com. Бронирование с российской карты они оплатить не смогли, поэтому связались с якобы владельцем квартиры напрямую по указанному в анкете телефону.

Он пригласил их продолжить дальнейшее общение в Telegram, где пообещал организовать размещение, оформив за них бронирование на Booking.com, а также трансфер. Однако после получения предоплаты на свой счёт "владелец" исчез и удалил переписку полностью.

По мнению специалистов, туристы могли стать жертвой фейкового сайта, который не имеет отношения к реальному Booking.com.

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