Отдохнувший в Кемере турист из РФ рассказал, как в Турции наживаются на русских

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России, отдохнувший в турецком Кемере, заявил, что турки наживаются на россиянах. Они предлагают переплачивать за посещение церкви. Об этом пишет URA.ru.

Фото: YouTube

По словам путешественника, у местных турфирм есть "паломнический" тур, предполагающий посещение церкви Святого Николая в Демре. Перед заходом в храм туристов везут в церковную лавку, где надпись на входе только на русском языке, а цены в долларах.

Причём гид очень активно уговаривает участников тура посетить данную церковь, а также приобрести иконы и свечи именно в этой лавке. За самую маленькую по размеру икону россиянин отдал 100 долларов, а за три свечи — ещё пять.

Однако те, кто не стал покупать принадлежности в церковной лавке и не пошли в храм на экскурсию, в ближайших торговых точках заметили такие же товары, только в несколько раз дешевле.

Отдыхающие в Турции россияне часто сталкиваются с завышенными ценами на те или иные товары и услуги, поэтому им стоит быть более внимательными, заключил собеседник издания.

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