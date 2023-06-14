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Горный кемпинг "Нахазо" открывается на "Роза Хутор"

3:15
Туризм

В этом летнем сезоне кемпинг "Нахазо" начнет принимать гостей уже 15 июня.

Горный кемпинг "Нахазо" открывается на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Он расположен на южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров над уровнем моря. Это современный туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами креативной треугольной формы, напоминающей двускатные палатки. Внутри домики оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками и тп. Также на территории кемпинга есть точки организации питания, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу — стоящий здесь телескоп позволит гостям понаблюдать за звездами. В кемпинге доступна сотовая связь и wi-fi.

"Впервые кемпинг "Нахазо" открылся в июле прошлого года и сразу показал высокую востребованность. По итогам сезона в нем побывали более 2,5 тысяч гостей. Полагаем, что и в этом году он будет также популярен — запрос на отдых с комфортным погружением в "дикую" природу только растет. В этом году туристам будут предложены интересные пешие маршруты в горах и услуги гидов-проводников. Заказать поход в горы можно в инфо-центре кемпинга, причем, программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей", — отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Кемпинг предлагает разные по степени сложности и протяженности маршруты в горах. Самый популярный из них проходит по тропе на гору Лысая. Эта прогулка занимает порядка двух часов (около 3 км пути), и ведет на вершину горы, лишенной растительности, с которой открывается потрясающий панорамный вид на 360 градусов. Востребован у гостей "Нахазо" и простой круговой маршрут "Оленья тропа", протяженностью около 3 км. Он проходит через пихтовый лес и живописный луг с высокой полевой травой, где можно встретить серн и оленей. Однако, самым красивым считается "Дорога Турья". Маршрут стартует от кемпинга "Нахазо" и уже через два километра выходит на вершину хребта Аибга и ведет по нему к горному массиву Турьих гор через альпийские луга, разнотравье, виды на долины рек Псоу и Мзымты.

До кемпинга "Нахазо" можно добраться по канатным дорогам курорта до вершины Роза Пик и далее пройти пешком по горной дороге 7 км. Прогулочный билет на подъемники при бронировании проживания в кемпинге предоставляется по специальному льготному тарифу. Для отдыхающих предусмотрена опция полного пансиона, т. е. трехразового питания, эту услугу (по желанию гостей) может предоставить ресторан "Высота 2320". В кемпинге также возможен показ кинофильмов, имеется большой выбор настольных игр, организуются занятия йогой, по основам альпинизма или походным навыкам.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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