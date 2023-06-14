Из-за отсутствия российских туристов курорты Чехии оказались на грани разорения

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отсутствие туристов из России обернулось для курортов Чехии огромными убытками. Об этом сообщил Ян Хергет, директор государственного агентства CzechTourism.

Фото: pixabay.com

Хергет привёл говорящее само за себя сравнение: траты среднестатистического иностранного туриста за день пребывания в Чехии составляют порядка 700 крон (32 доллара) в день, в то время как вклад отдыхающего из России в бюджет страны равен более 3500 кронам.

Общее число иностранных туристов на чешских курортах снизилось примерно на 100 тысяч человек с 2019 по 2022 годы, а россияне вообще практически перестали приезжать в страну: если в 2019 году их было 61 тысяча, то сейчас их практически нет, количество отдыхающих из РФ равно нескольким тысячам.

Но именно россияне приносят туристической сфере Чехии самый большой доход, подчеркнул эксперт.

"Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад. Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся", — отметил Ян Хергерт в беседе с france24.com.

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