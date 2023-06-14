Чтобы продавать туристам из России алкогольную продукцию в мусульманской Турции, местные жители придумали способы обмана системы. Спиртное на пляжах предлагают купить под видом таинственной "холодной кукурузы", пишет портал MSK1.ru.
По словам источника издания, российские путешественники предполагают, что смогут на отдыхе пить алкоголь только в отелях и ресторанах, однако различные крепкие напитки можно купить даже на пляже.
Местный житель около моря привлекал к себе внимание криками:
"Кукуруза! Холодная кукуруза! Просто как лёд холодная кукуруза".
Оказалось, что под видом кукурузы отдыхающим предлагали приобрести выпивку в непрозрачном пакете.
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