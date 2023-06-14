Турки пошли на ухищрения, чтобы продать туристам из России алкоголь в мусульманской стране

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы продавать туристам из России алкогольную продукцию в мусульманской Турции, местные жители придумали способы обмана системы. Спиртное на пляжах предлагают купить под видом таинственной "холодной кукурузы", пишет портал MSK1.ru.

Фото: ya.ru

По словам источника издания, российские путешественники предполагают, что смогут на отдыхе пить алкоголь только в отелях и ресторанах, однако различные крепкие напитки можно купить даже на пляже.

Местный житель около моря привлекал к себе внимание криками:

"Кукуруза! Холодная кукуруза! Просто как лёд холодная кукуруза".

Оказалось, что под видом кукурузы отдыхающим предлагали приобрести выпивку в непрозрачном пакете.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на острове Пхукет слегли с непонятной инфекцией уже более шести тысяч человек.

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