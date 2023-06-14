ТурПром: сразу 11 туроператоров прекратили обслуживание россиян

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из реестра Минэкономразвития вычеркнуты 11 туроператоров. Теперь компании не смогут обслуживать российских путешественников и предоставлять им путёвки, поскольку агентства не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения ответственности туроператоров на новый срок.

Фото: pixabay.com

В список туроператоров вошли такие компании, как "Завидово Плаза", "Александрия", "Жажда путешествий", "Техресурс", "Тревел-Проджект", "Спортивно-оздоровительный лагерь "Детский городок "Салют", "Водная индустрия 5", "Элькада", "Край Путешествий" и "Актив", сообщает "ТурПром".

Главным требованием к турагентствам остаётся предоставление финансовых гарантий. По закону, каждый туроператор обязан быть застрахован от банкротства или неплатёжеспособности на определённую сумму. В случае банкротства туроператора страховая компания выплатит денежную компенсацию туристам, которые приобрели путёвку.

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