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"Турпром": туристы из-за новой проблемы спешно покидают популярный район Вьетнама

1:28
Туризм

Путешественники начали бегство из одного из самых популярных туристических районов Вьетнама — Халонга — из-за новой проблемы, в которой виноваты, собственно, они сами.

"Турпром": туристы из-за новой проблемы спешно покидают популярный район Вьетнама
Фото: Вадим Савицкий

Причина внезапного бегства приезжих — неожиданные повсеместные веерные отключения электроэнергии в регионе, сети которого не выдерживают нагрузки, вызванной большим наплывом туристов.

Туристы жалуются на невыносимую жару в отелях из-за постоянно отключающихся кондиционеров.

"Мы не могли находиться во отеле, потому что было слишком жарко. На вторую ночь нам пришлось сидеть в вестибюле и обмахиваться, жара была невыносимой", — рассказали приезжие из Сингапура, слова которых приводит "Турпром".

Эти туристы, как и многие другие, решили прервать отдых в прекрасном Халонге, узнав, что веерные отключение электроэнергии будут продолжаться и дальше.

Помимо перебоев в работе кондиционеров на фоне жаркой погоды, туристов беспокоит отсутствие света на улицах в вечернее и ночное время. Также по этой причине им приходится подниматься по лестницам без лифтов на высокие этажи, на что готовы очень немногие.

Как объяснил Тран Вьет Хоа, директор Управления по регулированию электроэнергетики, отключения света происходят из-за ежедневной нехватки электроэнергии на фоне пика туристического сезона и большого количества отдыхающих.

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НОВОСТИ ВЬЕТНАМА: новые визы, продление без выезда, прямые рейсы во Вьетнам из РФ и сильная жара
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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