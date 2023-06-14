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"ТурDom": скандально известный отель 16+ в Турции откажется от "взрослой" концепции

Туризм

Известный своей концепцией "только для взрослых" 16+ турецкий отель Adam&Eve станет принимать и туристов с детьми в период зимнего сезона. Размещение семей возможно с ноября до начала апреля, сообщает "ТурDom" со ссылкой на представителя гостиничного комплекса.

"ТурDom": скандально известный отель 16+ в Турции откажется от "взрослой" концепции
Фото: thebesthotels.org

Отмечается, что он не раскрыл причин такого решения, как и того, будет ли программа аниматоров. Пока не опубликованы и цены на проживание.

Наблюдатели могут лишь предположить, с чем связаны изменения. По мнению турагента из Антальи, гостиница, очевидно, стремится поддержать заполняемость в низкий сезон.

Напомним, в мае Adam&Eve уже попадал в сводки новостей из-за скандальной вечеринки, на которой девушки танцевали у бассейна в откровенных купальниках.

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ТОП 10 отелей для взрослых ТУРЦИЯ 2022 лучшие отели
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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