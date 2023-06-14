Россиянин из Антальи сообщил, как в Турции относятся к туристам из РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация о предполагаемом хамстве жителей Турции в отношении туристов из РФ появилась в некоторых СМИ. Однако, по словам российских граждан, такие случаи являются единичными. В беседе с "Вечерней Москвой" они поделились своими наблюдениями.

Фото: pixabay. com

Россиянин Георгий Дуров проживает в Анталье уже более года. Он отметил, что правоохранительные органы в Турции строго реагируют на людей, которые становятся инициаторами конфликтов, связанных с украинским кризисом. Таких нарушителей порядка могут оперативно депортировать.

"В Турции сейчас действует строгий подход: если украинец и россиянин начинают разбираться по-обычному для многих способу, то оба могут быть депортированы независимо от того, кто начал первым", — поделился своим опытом Дуров.

Он также отметил, что любые конфликты на национальной почве являются неприемлемыми в Турции.

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