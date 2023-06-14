"Турпром": в Таиланде с непонятной инфекцией слегли уже более шести тысяч человек

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курортном острове Пхукет в Таиланде растёт количество заболевших непонятной инфекцией. Власти сообщают, что с диареей слегли уже более шести тысяч человек, пишет "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.

Фото: ya.ru

В управлении здравоохранения региона заявили, что 70 процентов из заболевших инфицированы норовирусом, однако причина недуга оставшихся 30 процентов пациентов для медиков до сих пор остаётся загадкой.

Отмечается, что среди пострадавших есть как сами тайцы, так и иностранные туристы разных возрастов. Все они постоянно или временно проживали в трёх районах острова.

Предполагается, что источником проблем со здоровьем людей могут быть загрязнённая вода и лёд. По словам представителя властей, ситуация на данный момент находится под контролем, врачи призвали раньше времени не паниковать.

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Пхукет... Выпуск 7... Инфекции/Насекомые/Страховка