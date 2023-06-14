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"Турпром": туристы из РФ устремились в Таиланд на ритуал привлечения богатства

1:02
Туризм

Туристов в Таиланд привлекают не только море и солнце. Манит их и так называемый лотерейный туризм, который распространён в Азии. Путешественники едут посмотреть на местные ритуалы привлечения богатства и удачи, а, может, и попытать счастья. Об этом пишет "Турпром".

"Турпром": туристы из РФ устремились в Таиланд на ритуал привлечения богатства
Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

Иностранцы, включая россиян, стекаются массово на остров Кхам Чанод Ван Накин в Удонтхани. Там на специальной церемониальной площадке проводится обряд, позволяющий найти удачу и узнать благоприятные числа перед розыгрышем лотереи.

Отмечается, что ритуал приобретает особую популярность перед розыгрышем национальных лотерей. Толпами стекаются на остров местные туристы, но иностранцам также позволяется зажигать свечи, которые предсказывают счастливые цифры в лотерее.

Ранее сообщалось, что на тайском курортном острове Пхукет началась паника после того, как неизвестной болезнью заразились более 100 человек.

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Ритуал. На Удачу и Везение.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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