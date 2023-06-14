Туристы начали бегство из целого региона Вьетнама из-за новой проблемы

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярные туристические места Вьетнама, такие как Халонг с его известной бухтой, столкнулись с неприятной ситуацией. Туристы стали массово покидать этот регион из-за новой проблемы. Оказывается, прерывания в электроснабжении, вызванные перегрузкой сетей, которую спровоцировало массовое посещение, стали обычным явлением во всём этом районе страны, пишет "Турпром".

Фото: Вадим Савицкий

"Мы не могли находиться во отеле, потому что было слишком жарко", — пожаловался один из гостей, 32-летний сингапурец Вейчао, который посетил Халонг со своими друзьями в начале июня.

В жаркие дни на улицах добавляется ещё и мрачная темнота.

"Моя жена была напугана. Она позвонила мне, и я поспешил обратно, но уличные фонари были выключены. Весь район окуталась мраком. Мне пришлось подняться по лестнице на восьмой этаж, и это был ужасный опыт", — поделился своими впечатлениями индиец Ганеш Кришнан.

Косвенной причиной этого становятся сами путешественники. Сейчас во Вьетнаме наступил пик летнего туристического сезона. Регион сталкивается с ежедневным дефицитом электроэнергии.

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Достопримечательности Вьетнама