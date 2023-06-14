Туристка из РФ разочарована семидневным отдыхом в Турции за 300 тысяч рублей

Жители России отказываются от отдыха в Турции из-за завышенных цен, однако некоторые туристы готовы заплатить любые суммы за каникулы на черноморском побережье.

Фото: pixabay.com

Пользователь социальной сети ВКонтакте Мария рассказала, что отправилась с семьёй в Аланью, так как давно договорилась встретиться там со своей сестрой, которая проживает в Чехии. Россиянам пришлось купить тур, стоимость которого составила 300 тысяч рублей за семь ночей. Однако отель не выделил транспорт для того, чтобы встретить своих гостей в аэропорту, поэтому путешественники вызывали такси самостоятельно. За дорогу до отеля туристы заплатили пять тысяч рублей.

"Мы были в шоке, откуда такие цены?!" — рассказала женщина.

Следующее разочарование россиян поджидало в самом номере: стены обшарпанные, кровать сломана, а постельное бельё грязное. Кроме того, в четырёхзвёздочном отеле не предусмотрен обед, а на завтрак подавали несвежую еду.

"Никому не рекомендую Турцию сейчас. Они там зажрались. Понятно, почему россияне отказываются ехать", — заявила женщина.

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