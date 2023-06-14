Как в бункере: туристка из РФ описала отдых в пятизвёздочном отеле Египта

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из России отправилась отдыхать в пятизвёздочный отель Египта и описала свои впечатления одной фразой: "Окна как в бункере". Девушка оставила свой отзыв на платформе "Дзен".

Фото: pixabay. com

По словам автора публикации, номера — главный минус дорогой гостиницы. Они старые, неуютные и тёмные, с ужасной планировкой, хотя и не грязные.

В её номере в Шарм-эль-Шейхе с видом на внутренний двор стоял запах сырости, а выйти на балкон было невозможно, как и открыть окно из-за отсутствия москитных сеток в отеле.

Однако чистое море и отличный бесплатный пляж путешественницу порадовали. Сам отель тоже очень тихий и спокойный, который подойдёт семейным парам и людям, предпочитающим уединение, подчеркнула она.

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