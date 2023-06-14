Египетские власти ожидают огромный приток туристов из России, заявил посол в Каире Георгий Борисенко. По его словам, на курорты страны из РФ ежедневно прибывает около четырёх тысяч отдыхающих.
В прошлом году Россия заняла второе место по притоку туристов в Египет. В этом году в ключевые города страны самолёты летают только из восьми городов РФ.
"Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока ещё большой", — пояснил посол РИА Новости.
Борисенко подчеркнул, что если бы не западные санкции, то поток туристов был бы значительно выше.
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