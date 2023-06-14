РИА Новости: в Египте рассказали, сколько туристов ожидают из России

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египетские власти ожидают огромный приток туристов из России, заявил посол в Каире Георгий Борисенко. По его словам, на курорты страны из РФ ежедневно прибывает около четырёх тысяч отдыхающих.

Фото: ru.tokkoro.com

В прошлом году Россия заняла второе место по притоку туристов в Египет. В этом году в ключевые города страны самолёты летают только из восьми городов РФ.

"Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока ещё большой", — пояснил посол РИА Новости.

Борисенко подчеркнул, что если бы не западные санкции, то поток туристов был бы значительно выше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.