АТОР: отдых на Бали станет ещё популярнее из-за отмены сертификатов о вакцинации против COVID-19

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезия официально объявила об отмене сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Фото: pixabay.com

Как сообщает АТОР, въезжающие в страну были освобождены от предоставления справок и тестов ещё несколько месяцев назад, однако отсутствие официальной отмены ограничения заставляло авиакомпании требовать их от туристов. По словам экспертов, этот аспект сильно снижал спрос на данное направление.

"С отменой сертификата спрос возрастёт. Продажи на лето уже хорошие", — отметила гендиректор турагентства "Люкс Тревел" Дарья Коноплёва.

Сертификат или отрицательный тест на ковид до сих пор нужен для пересечения границы Пакистана, Ливии, Боливии, Конго и ряда других стран.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.