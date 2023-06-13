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АТОР: отдых на Бали станет ещё популярнее из-за отмены сертификатов о вакцинации против COVID-19

0:48
Туризм

Индонезия официально объявила об отмене сертификатов о вакцинации против COVID-19.

АТОР: отдых на Бали станет ещё популярнее из-за отмены сертификатов о вакцинации против COVID-19
Фото: pixabay.com

Как сообщает АТОР, въезжающие в страну были освобождены от предоставления справок и тестов ещё несколько месяцев назад, однако отсутствие официальной отмены ограничения заставляло авиакомпании требовать их от туристов. По словам экспертов, этот аспект сильно снижал спрос на данное направление.

"С отменой сертификата спрос возрастёт. Продажи на лето уже хорошие", — отметила гендиректор турагентства "Люкс Тревел" Дарья Коноплёва.

Сертификат или отрицательный тест на ковид до сих пор нужен для пересечения границы Пакистана, Ливии, Боливии, Конго и ряда других стран.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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