Российским туристам объяснили, как избежать дополнительных расходов в отпуске

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты туристической отрасли перечислили простые правила, которые помогут сэкономить в отпуске.

Фото: pixabay.com

По словам специалистов, зачастую самостоятельный поиск авиабилетов и мест размещения обходится дешевле, чем предложения туроператоров. Например, полезно будет проверить соседние точки маршрута, от которых можно недорого добраться до пункта назначения на такси. Такой вариант нередко оказывается выгоднее прямого рейса, пишет издание "Новые известия".

Если в месте отдыха всё в порядке с инфраструктурой, то можно выбрать жильё подальше от курортных районов. Передвигаться по городу экономнее на общественном транспорте, велосипедах или самокатах, которые можно взять в аренду.

При аренде жилья лучше выбирать предложение "всё включено" или взять полупансион, так как посещение общепита стоит значительно дороже.

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