"Царьград": Турцию для туристов из РФ может заменить курорт-гигант

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение сезона в турецких отелях всё чаще происходят неприятные инциденты. Путешественники из России стали целью оскорблений со стороны работников гостиниц. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прогнозирует, что в ближайшее время Турция может потерять свою привлекательность для граждан РФ. Может появиться более сильный конкурент на рынке.

Фото: thebesthotels.org

Он отметил, что уже известно о существовании гостиниц в Турции, которые специализируются на немецких туристах. Они активно стараются уменьшить присутствие российских гостей на курортах. Хотя гражданам РФ продаются путёвки, им предлагается не выделяться. В такой ситуации существует большой риск потери Турцией своего статуса главного иностранного курорта для россиян, пишет "Царьград".

Барзыкин подчеркнул, что внутренний туризм уже составляет более 80% от общего числа путешествий русских туристов. До пандемии COVID-19 этот показатель составлял 69%. В настоящее время внутренний туризм является приоритетным. Однако это не связано с нападениями акул, убийствами и другими инцидентами.

"Влияет цена, которая увеличилась в целом на выездные направления. Это касается и Турции, и Египта, и ряда других направлений, потому что перевозка стала дороже", — объяснил эксперт.

В результате те, кто ранее путешествовал за рубеж, теперь имеют больше альтернатив. Например, многие всё чаще предпочитают Арабские Эмираты вместо Турции. Также стали путешествовать в Тунис.

Кроме того, есть надежда, что с июля будет открыт безвизовый режим с Китаем, что окажет кардинальное влияние на туристический рынок, добавил Барзыкин.

Таким образом, Турция действительно может потерять свой статус главного иностранного курорта для российских путешественников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про отдых в Турции