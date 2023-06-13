"Царьград": в Турции наступил туристический "армагеддон" для русских

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам из России в Турции не так комфортно в этом году, как было раньше. Русские едут за границу в надежде на беззаботный отдых, однако сталкиваются с хамским отношением сотрудников. Для россиян в Турции наступил туристический "армагеддон". Об этом пишет обозреватель телеканала "Царьград".

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

О конкретных примерах рассказывали сами отдыхающие. Печально, но факт: в список самых русофобских стран, где наших туристов могут намеренно обидеть, попали самые популярные направления. И этот антирейтинг возглавила Турция, подчеркнул автор статьи.

Недолюбливают русских в основном за пристрастие к алкоголю и невоздержанность за шведским столом, отметил он, размышляя над вопросом: "За что же наказывают русских?"

По мнению эксперта по туризму Юрия Барзыкина, на фоне происходящего есть большой шанс того, что статуса любимого заграничного курорта России Турция вскоре лишится.

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Турция 2022 СЕЙЧАС❗️ХАМСТВО И АГРЕССИЯ❗️ЗРЯ ПРИЕХАЛИ