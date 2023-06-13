Турэксперты проинформировали об отношении турков к гражданам из РФ

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время стало всё чаще появляться информация о негативном отношении персонала отелей в Турции к российским туристам. Журналисты издания "ФедералПресс" провели интервью с экспертами, чтобы выяснить истинную позицию турок по отношению к русским гостям.

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму и председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев отметил, что у него нет информации о большом количестве жалоб граждан РФ на неприязненное отношение в Турции.

"Турция всегда проявляла дружелюбие по отношению к русским туристам. Единичные инциденты могут происходить, но они не относятся исключительно к российским гостям", — подчеркнул он.

Заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко напомнил, что инциденты с российскими туристами имели место и до начала конфликта на Украине. Он также выразил недоверие к утверждениям о том, что персонал турецких отелей отказывается говорить на русском языке.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо вести себя адекватно, проявлять уважение к другим людям и общаться с ними так, как хотели бы, чтобы общались с вами", — подытожил Давыденко.

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