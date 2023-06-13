Эксперт назвал самые опасные районы Стамбула, в которые россиянам лучше не заходить

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жестокое убийство в Стамбуле россиянина при попытке ограбления прокомментировал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин. Он назвал в беседе с Pravda.Ru самые опасные районы культурной столицы Турции, в которые лучше не заходить туристам из РФ.

Фото: pixabay. com

Специалист отметил, что в любом городе есть районы компактного проживания маргинальных элементов. И их названия можно найти в Интернете.

"Есть туристические районы и, наоборот. Рекомендуется там людям останавливаться, которые не являются жителями Стамбула. В них наилучшим образом контролируется и безопасность, и, в принципе, можно рассчитывать на помощь. Я не знаю, какие конкретно назвать. Например, Тарлабаши, Хаджихюсрев. Это опасные районы. Султанбейли, Газиосманпаса. В таких местах вероятность происшествий достаточно высокая", — объяснил эксперт.

По его словам, туристам нужно соблюдать в Турции такие же правила безопасности, как и везде. Они одинаковые для всех.

"Парадоксальность ситуации в том, что в таких странах, как Турция, большое количество полиции, а в Европе, например, до тех пор, пока не началась "миграционная лихорадка", было достаточно спокойно. Но сейчас в связи с тем, что большой поток мигрантов и к ним отношение толерантное, тоже появляются определённые районы, в которых лучше соблюдать правила. Поздно лучше не ходить", — добавил собеседник издания.

Ночью лучше держаться большого скопления людей, которые хоть как-то могут создать социальный фон и снизить риски нападения. Если идти в одиночку, то вероятность какого-то чрезвычайного события возрастает, заключил Бандурин.

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Самые опасные районы Стамбула. Трущобы Стамбула. Район Тарлабаши.