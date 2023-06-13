Улицы испанской Майорки заполонили дебоширы, наркоманы и алкоголики. Битву за "качественного туриста" знаменитый курорт проигрывает им с разгромным счётом. Об этом пишет испанская пресса, сообщает "Турпром".
Отмечается, что пьяных туристов сейчас даже больше, чем в "доковидные" времена, их не отпугивают и высокие цены. Ситуация угрожающая, заявляют профильные туристические ассоциации Испании.
Местные жители уверяют, что острова "трещат по швам", хотя сезон не успел начаться. Туристов намного больше, чем в прошлом году. Однако есть проблема — 18-20-летние приезжают с единственной целью — напиться. И никакие строгие законы и штрафы не работают.
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Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.