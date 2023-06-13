"Турпром": знаменитый испанский курорт не смог отбиться от пьяных туристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Улицы испанской Майорки заполонили дебоширы, наркоманы и алкоголики. Битву за "качественного туриста" знаменитый курорт проигрывает им с разгромным счётом. Об этом пишет испанская пресса, сообщает "Турпром".

Фото: pxhere. com

Отмечается, что пьяных туристов сейчас даже больше, чем в "доковидные" времена, их не отпугивают и высокие цены. Ситуация угрожающая, заявляют профильные туристические ассоциации Испании.

Местные жители уверяют, что острова "трещат по швам", хотя сезон не успел начаться. Туристов намного больше, чем в прошлом году. Однако есть проблема — 18-20-летние приезжают с единственной целью — напиться. И никакие строгие законы и штрафы не работают.

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