Туроператоры представили для АТОР статистику средней продолжительности туров в разные страны, а также рекорды того, как долго российские туристы готовы отдыхать. В среднем туристы отдыхают, как и в прошлом году около 7-11 ночей.
Все "санкционные" проблемы повлияли на отдых скорее в плане расширения его продолжительности, поскольку непростая и недешёвая логистика лишила смысла "туры на выходные", отмечает "Турпром".
В одной из туристических компаний рассказали, что отдых более 14-16 ночей менее востребован. В Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии чаще всего отдыхают по 12 ночей, а в Турции, Египте и на Мальдивах — по 10-11. Однако самый продолжительный тур был куплен на лето в Турцию — 57 ночей.
Ранее также сообщалось, что среди туристов из России растёт популярность поездок в Африку.
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