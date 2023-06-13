Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители России всё больше разочаровываются в Турции, которая была любимым туристическим направлением. Местные отельеры уже забили тревогу, так как остались без дохода в разгар лета. Выручка отелей, ресторанов и торговых центров снизилась примерно на 50 процентов, сообщает Экономика сегодня.

Фото: freepik.com

Уроженка Краснодара Дарья рассказала, что совершила "фатальную ошибку", когда решила переехать в Аланию. Девушка открыла небольшой ресторан для российских туристов перед сезоном, однако никто не собирается ехать в Турцию по цене Мальдив.

"Выручки нет совсем. Турки всё испортили самостоятельно. Россияне не станут платить полмиллиона за то, чтобы полежать на берегу Чёрного моря. Дешевле поехать в Сочи или Крым", — отметила Дарья.

Такое чувство, что вернулись из какой-то "другой" Турции: запредельные цены и грязные пляжи, заявили россияне в социальных сетях.

"Турки ещё пожалеют, что так обошлись со своими главными туристами", — заявили пользователи Сети.

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