"ТурПром" назвал курорты Турции, где россиян очень мало

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая провинция Мугла является местом, где лидирующие позиции занимают туристы из Британии, а не из России. В провинцию входят такие города как Бодрум, Даламан, Мармарис и Фетхие. Эксперты сообщили, что в регионе отдыхают всего 50 тысяч российских путешественников.

Фото: thebesthotels.org

В период с января по май 2023 года количество туристов, посетивших Муглу, увеличилось на 33 процента и превысило 585 тысяч человек. Британцы занимают первое место по количеству прибывших на курорты провинции — более 306 тысяч человек.

Россия находится на втором месте, но с существенным отставанием — всего 50 тысяч человек. Третье место занимают туристы из Польши — 37,4 тысяч, а немцы оказались на четвёртом месте — всего 30 тысяч человек посетили Муглу, сообщает "ТурПром".

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Мугла – лучшая часть Турции. Плюсы и минусы отдыха. Бодрум, Мармарис, Фетхие. Пляжи, море, отдых.