Убившей российского туриста в Хургаде акуле присвоили "национальность"

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сети разгорелись жаркие споры по поводу того, "чья именно" акула съела туриста из России на курорте в Хургаде. Свою версию опубликовало египетское СМИ, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Журналистка из Египта Хала Сархан приняла участие в дискуссии и проанализировала факторы, которые привели к атаке акулы на человека. В прямом эфире одной из программ она высказалась о "национальности" хищника. Ответственная за смерть российского туриста акула родом из Саудовской Аравии, заявила эксперт.

Однако это вызвало новую волну горячих обсуждений между египетскими и саудовскими пользователями. Одни комментаторы версию Сархан поддержали, другие же выразили свою точку зрения.

При этом египетские издания после публикации жёстких высказываний в адрес Саудовской Аравии столкнулись с резкой критикой и были вынуждены их удалить из Сети. Но конфликт исчерпан не был. Ответственность египтяне решили переложить, намекнув, что к делу причастен Катар.

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