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Эксперты рассказали, сколько туристы из РФ платят за проживание в российских отелях

Туризм

Стоимость суточного размещения в российских отелях за последний год подорожала на 12%, выяснили эксперты издания "Комсомольская правда".

Эксперты рассказали, сколько туристы из РФ платят за проживание в российских отелях
Фото: Правда.Ру.

Меньше всего путешественники отдадут за ночь в гостинице Краснодара: двухместный номер туристам обойдется всего в 2900 рублей за сутки. Отели Астрахани и Минеральных Вод стоят немного больше — 3100 рублей.

За номер на двоих в Сочи, Геленджике или Анапе придётся отдать уже около 5000 рублей. Дороже всего россиянам обойдётся гостиница в Ялте, где суточное размещение будет стоить 6600 рублей.

Ранее специалисты перечислили хитрости, которые помогут сэкономить отпускной бюджет во время путешествий по России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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