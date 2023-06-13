"ТурDom": туристы из РФ пожаловались на массовое отравление в ресторане отеля "люкс" в Турции

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России массово отравились после ужина в ресторане турецкого отеля Amara Luxury Resort в Кемере. Об этом сообщила одна из читательниц портала TourDom.ru 12 июня.

Фото: freepik.com/@user18526052

По словам россиянки, она и члены её семьи почувствовали себя плохо накануне вечером. Симптомы также появились и у других гостей. На присланном в редакцию видео зафиксировано разбирательство с персоналом гостиницы. Представитель администрации предлагает пострадавшим получить медицинское заключение у врача, а они грозят в ответ вызвать в каждый номер "скорую".

Как заявил источник в принимающей компании, информация соответствует действительности — с жалобами обратились 36 человек. Инцидент, по его словам, никак не связан с качеством еды или воды. Причиной отравления якобы стала поломка посудомоечной машины, незамеченная вовремя. Собеседник издания заявил, что отель будет принимать меры.

Другие подписчики предположили, что причиной недомогания мог стать ротавирус.

Ранее Pravda.Ru писала, что единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением.

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