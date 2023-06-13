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"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России

1:32
Туризм

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей. Об этом сообщает "Царьград".

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Фото: thebesthotels.org

Издание рассказало о двух вопиющих случаях, произошедших недавно. Семья из России приехала отдохнуть на выходные в Турцию, остановилась в пятизвёздочном отеле, однако настроение было испорчено. Женщина рассказала, что ей нагло нахамили и угрожали выселить из апартаментов.

Выяснилось, что отель имеет у русских путешественников дурную славу, поскольку там обслуживают только немцев, причём в основном пожилых.

Другая туристка из России оставила похожие впечатления об отдыхе в пятизвёздочном отеле в Сиде. Супруги полетели туда впервые, чтобы отметить день рождения. И были разочарованы. Никто из персонала не говорил по-русски, а везде звучали немецкие песни.

"Там все ведут себя так, как будто они позволили нам сюда приехать, а мы ещё права качаем. Мне нахамил аниматор в день рождения! Показал на страшную картинку и сказал, что это я, а потом — что он так шутит. Русские все в шоке",
— написала Анастасия.

Дело в том, что есть в Турции отели, работающие именно на немецкого туриста. Там стараются сделать всё возможное, чтобы затереть присутствие русских на курорте, заключил автор статьи.

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Турция 2022 СЕЙЧАС❗️ХАМСТВО И АГРЕССИЯ❗️ЗРЯ ПРИЕХАЛИ ?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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