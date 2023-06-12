Mash раскрыл личность погибшего в Стамбуле россиянина

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкое издание сообщило сегодня о гибели в Турции гражданина России. Полицейские заявляют, что мужчина стал жертвой уличных грабителей, которые попытались отнять у него телефон. По информации Telegram-канала Mash Вячеслав Нечипорчук приехал в Стамбул только в пятницу — по работе и на финал Лиги чемпионов.

Фото: qha.com.tr

Близкие погибшего рассказали изданию, что он был юристом. И ему повезло — нужно было съездить в Турцию на выходные по делам. С друзьями он заодно договорился сходить на главный матч года.

После игры они отправились отдыхать. На 40-летнего Вячеслава напали рано утром воскресенья, когда он возвращался в отель. Мужчина должен был лететь в этот же день обратно в Москву, где его ждали жена и двухлетняя дочка.

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